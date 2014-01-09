Евромайдан опубликовал свой "черный список": судьи, чиновники и "Беркут"

Оппозиция опубликовала список людей, якобы причастных к разгону Евромайдана и судебному преследованию активистов.

Список опубликован на официальном сайте партии УДАР.

В "черный список" попал 91 человек – в основном, это чиновники, сотрудники "Беркута", судьи и судебные исполнители.

По мнению оппозиционеров, именно эти люди организовали избиение участников Евромайдана в ночь на 30 ноября, а также принимали участие в давлении на активистов.

Также в списке значится секретарь СНБО Андрей Клюев и его заместитель Владимир Сивкович, глава МВД Виталия Захарченко, главы столичной милиции Валерий Коряк, его зам Петра Федчук, а также руководитель КГГА Александр Попов.

В "черный список" попали также бойцы "Беркута" и работники милиции, которые якобы принимали участие в разгоне участников Евромайдана: и.о. командира роты "Беркута" Евгений Антонов, замкомандира "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк, а также командиры подразделений "Беркута" в АР Крым, Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Одесской областях и другие.

Кроме них, в этот перечень попали следователи и прокуроры, которые участвовали в судебных делах относительно активистов Евромайдана.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 9 января, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак высказался за внесение изменений в закон об амнистии для Евромайдана.