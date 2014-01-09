Врач рассказал о последствиях избиения Татьяны Чорновол, а ее муж не верит милиции

У журналистки Татьяны Чорновол в результате избиения возникла краткосрочная потеря памяти – амнезия, она не помнит нескольких часов после избиения.

Об этом заявил известный ученый-нейрохирург, экс-глава Минздрава Николай Полищук, передает УНИАН.

"Длительность амнезии Татьяны исчисляется часами. Такая большая продолжительность амнезии относится к высокой группе риска внутричерепных осложнений. К счастью для Татьяны, этих осложнений у нее нет", - отметил врач.

При этом он сообщил, что Чорновол слишком быстро устает и переоценивает свои возможности.

"Я сегодня видел Татьяну, и могу сказать, что она чрезвычайно быстро устает. В этой связи она не критически оценивает свои возможности, и поэтому врачи рекомендуют ей продлить лечение", - сказал Полищук.

Также он сообщил, что журналистка должна оставаться в стационаре еще как минимум 6-7 дней.

"Выписывать Татьяну из стационара рано – опасно для ее здоровья. Я могу сказать, что как минимум 6-7 дней она должна находиться в стационаре. Пациентка нуждается в дальнейшем лечении в стационарных условиях. Стационар обязателен, и об этом говорят лечащие врачи Татьяны", - заявил Полищук.

В свою очередь, муж пострадавшей журналистки, Николай Березовый, не верит заявлениям МВД о невозможности дальнейших следственных действий по делу Чорновол без ее участия.

"Хочется спросить у стражей порядка: а что они делают в случаях, если человек месяц находится в коме? Разве тогда прекращают следствие? Я понимаю, что никакое настоящее расследование там не ведется", - заявил Березовый.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в милиции сообщили, что все следственные действия по делу об избиении журналистки, которые могли пройти без ее участия, уже проведены, а дальнейшее расследование возможно только с ее помощью.

Как известно, избиение Татьяны Чорновол произошло в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом.

По этому делу были арестованы пятеро подозреваемых, а шестой до сих пор остается в розыске.