Активисты Евромайдана поколядовали у волынского губернатора, опубликованы фото

Активисты Евромайдана все чаще переносят свои акции к жилищам представителей региональных властей. В четверг, 9 января, несколько десятков человек приехали к дому волынского губернатора Бориса Климчука, чтобы поколядовать и задать ему несколько вопросов.

Об этом сообщает издание Волынь Post.

Волыняне о встрече договорились в Интернете, собрались возле местного гипермаркета и отправились на улице Теремновскую, что в Луцке, к дому Климчука. На встречу с волынским губернатором активисты прибыли на велосипедах и автомобилях. Люди нашли нужный дом и начали колядовать, однако к ним никто не вышел.

Когда колядники решили расходиться, то к ним подъехал автомобиль, из которого под аплодисменты присутствующих, вышел губернатор Климчук. Колядовать он позволил, но пожаловался, что его оторвали от разговора с мэром Луцка Николаем Романюком.

После исполнения колядок волынский губернатор передал активистам Евромайдана две коробки конфет. Их люди решили отвезти на луцкий Евромайдан.

Разговор колядников с губернатором продолжалась более 30 минут. Говорили о губернаторских поздравлениях с билбордов, о членстве Климчука в Партии регионов и т.д.

Ранее "Главред" сообщал, что активисты Евромайдана посевали перед зданием МВД в Киеве – таким образом они добивались отставки главы ведомства Виталия Захарченко.

Также напомним, что активисты закарпатского Автомайдана 4 января пикетировали дачу Виктора Медведчука. В пикете поместья, которое находится в лесу, участвовало около полусотни автомобилей.

Фото: volynpost.com