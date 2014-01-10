Активисты осадили суд, где слушают дело Власенко: опубликовано видео

Под зданием Печерского районного суда Киева, где 10 января проходит слушание по делу Сергея Власенко, которого обвиняют в избиении его бывшей жены Натальи Окунской, проходит многочисленная акция в поддержку защитника экс-премьера Юлии Тимошенко.

Под судом за короткое время собралось несколько сотен человек, так что правоохранители не смогли удержать толпу на улице, и после небольших стычек вынуждены были пропустить ее во внутренний двор, сообщает Украинская правда.

На заседание уже приехала бывшая жена Власенко Наталья Окунская.

Сам Власенко прибыл вместе с нардепами Пашинским, Аваковым и другими, сообщает Александр Бригинец на своей странице в Facebook.

По его сведениям, из-за многочисленной акции под судом и кордона "Беркута" у журналистов были проблем с тем, чтобы попасть внутрь, но позже силовики отошли и пропустили журналистов, но без операторов. Видеооператоров и фотокоров в здание суда не пускают – ждут отдельного распоряжения по этому поводу.

Как ранее писал "Главред", 3 января дело было перенесено в связи с допуском адвоката Сергея Власенко Анны Боряк по решению коллегии судей под председательством судьи Карабаня. Сам Власенко, после того как Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение его дела на 10 января, заявил, что приговор ему уже написан.

Он также заявил, что трое судей, которые будут рассматривать его дело, "подконтрольны Администрации Президента, и потому суд будет слушать дело в худших традициях дел Тимошенко, дел Луценко. Я нахожусь здесь лишь потому, что я являюсь защитником Тимошенко".

Видео: ЛІГАБізнесІнформ