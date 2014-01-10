В Чернигове активисту Евромайдана залили краской окна и испортили дверь

В Чернигове активисту местного Евромайдана, руководителю областной организации "Демократический Альянс" Игорю Андрийченко сегодня неизвестные залили краской окна квартиры, повредили двери, задув отверстия монтажной пеной, а замки – смолой.

Об этом Андрийченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Скажите, разве это не проявление слабости – давить такими вещами? Тем более, подтверждая правильность наших действий, ведь все, что мы сейчас делаем в Чернигове, это лишь информируем общественность о коррупционных состояниях чиновников. Ребята, наивно думать, что если вы остановите Андрийченко, то остановите распространение информации. Найдутся люди - они уже есть!", – написал он.

А под Новый год в квартире Андрийченко побили окна.

В горотделе милиции подтверждают факт совершения хулиганских действий против имущества Андрийченко.

По словам помощника начальника отдела по связям с общественностью и СМИ ГУ МВД Наталии Чевпило, по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), максимальная санкция которой предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. Проводится проверка.

Как ранее писал "Главред", в ночь на 8 января неизвестные облили зеленкой дверь квартиры, в которой живет 73-летняя мать активиста Автомайдана и популярного художника Сергея Пояркова.

Живущий по соседству координатор Автомайдана Дмитрий Булатов сообщил, что пострадала и его дверь.

Фото: Facebook Игоря Андрийченко