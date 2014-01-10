В Чернигове активисту Евромайдана залили краской окна и испортили дверь

Под Новый год лидеру местного Демальянса разбили окна.
Об этом Андрийченко сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Скажите, разве это не проявление слабости – давить такими вещами? Тем более, подтверждая правильность наших действий, ведь все, что мы сейчас делаем в Чернигове, это лишь информируем общественность о коррупционных состояниях чиновников. Ребята, наивно думать, что если вы остановите Андрийченко, то остановите распространение информации. Найдутся люди - они уже есть!", – написал он.
А под Новый год в квартире Андрийченко побили окна.
В горотделе милиции подтверждают факт совершения хулиганских действий против имущества Андрийченко.
По словам помощника начальника отдела по связям с общественностью и СМИ ГУ МВД Наталии Чевпило, по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), максимальная санкция которой предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. Проводится проверка.
Как ранее писал "Главред", в ночь на 8 января неизвестные облили зеленкой дверь квартиры, в которой живет 73-летняя мать активиста Автомайдана и популярного художника Сергея Пояркова.
Живущий по соседству координатор Автомайдана Дмитрий Булатов сообщил, что пострадала и его дверь.