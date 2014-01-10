Активисты Евромайдана и "Русского единства" чуть нее подрались из-за дачи журналиста Киселева

10 января 2014, 13:15

Акция крымского Демальянса закончилась потасовкой с "Русским единством".

Противостояние возле дачи Киселева

В Коктебеле активисты партии "Русское единство" сорвали акцию представителей крымского Демальянса возле дачи скандального российского тележурналиста Дмитрия Киселева.

Мероприятие едва не закончилось дракой, а местные правоохранители наблюдали за происходящим со стороны, сообщают Аргументы недели–Крым.

Напомним, представители Демальянса 10 января проводили санкционированную акцию возле дачи Киселева против его необъективного освещения событий на Евромайдане в Киеве.

За несколько минут до начала акции к дому Киселева прибыли сторонники "Русского единства". Они создали заслон перед дачей, развернули партийные флаги и плакаты с лозунгами типа "Бандеровцы, вон из Крыма!".

Появившихся активистов Евромайдана, которых на акцию пришло не больше 10 человек, даже не подпустили к дому. Один из организаторов Евромайдана в Крыму Сергей Мокренюк призвал милицию обеспечить проведение санкционированной акции, но сотрудник милиции заявил, что сил органов внутренних дел здесь недостаточно, поэтому помочь провести сторонникам "Демальянса" их акцию они не могут.

Между сторонниками Демальянса и "Русского единства" несколько раз возникали стычки, когда представители пророссийской партии чуть не с кулаками бросались на Мокренюка. Кроме того, рядом ходил пожилой мужчина с мегафоном, который включал его в режим сирены, чтобы заглушить слова Мокренюка.

В результате, Мокренюк и его немногочисленные сторонники были вынуждены уйти от дома российского тележурналиста.

Руководитель охраны дома Дмитрия Киселева сообщил журналистам, что владелец особняка в курсе сегодняшней акции.

Как ранее писал "Главред", акция связана с тем, что Дмитрий Киселев в своих передачах необъективно освещает политические события в Украине, явно искажая факты. Демальянс хотел призвать журналиста к правдивому изложению информации об Украине.

По словам организаторов, цель акции – напомнить скандальному российскому журналисту, что его дом стоит на украинской земле.

"Украина – страна свободных людей. Мы уже не терпим лжи – она осталась в прошлом году. Мы едем в Коктебель, чтобы напомнить Киселеву, что его дом стоит на украинской земле. Поэтому, когда он решится к нам сюда приехать, мы обязательно его встретим. Мы посмотрим ему в глаза и спросим: "Дима, ты не заврался?" – заявил глава крымской организации Демальянса и один из организаторов Евромайдана в Симферополе Сергей Мокренюк.

Фото: Аргументы недели–Крым

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