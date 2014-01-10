Суд оставил Власенко на подписке о невыезде: "Батькивщина" возмущена

В пятницу, 10 января, Печерский райсуд Киева продлил еще на два месяца избранное ранее обязательство Сергею Власенко дважды в неделю отмечаться в правоохранительных органах и выезжать за пределы Киева исключительно по вопросам, связанным с защитой экс-премьера Юлии Тимошенко.

Это решение принял судья Олег Белоцерковец, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры, сообщает УНИАН.

Суд продолжит подготовительное заседание в следующий четверг, 16 января, в 10.00.

В свою очередь Власенко заявил: "Не было правовых оснований для применения ограничений 12 ноября ... Нет ни юридического, ни логического смысла продолжать ограничения".

Как сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина", он напомнил, что ограничения, наложенные на него судом, мешают ему выполнять обязанности защитника Тимошенко, а также функциональные обязанности зама председателя партии " Батькивщина", поскольку он является куратором Львовской области и ограничен в передвижении Украины .

"Эти ограничения включают искусственные преграды, чтобы я не смог посещать Юлию Тимошенко, защитником которой я являюсь", - подчеркнул Сергей Власенко.

Он также отметил, что " добросовестно выполнял" все ограничения, наложенные на него судом, поэтому нет основания удовлетворять соответствующее ходатайство прокуроров.

Напомним, Власенко подозревают в неоднократном применении физических насильственных действий в отношении экс-жены Наталии Окунской. Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязание) Уголовного кодекса Украины.

12 ноября 2013 года Печерский райсуд избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда Власенко обязан на протяжении двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 прибывать в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.