Власенко и Окунская во время суда устроили "фотодуэль" в Facebook

Экс-супруги комментируют судебное заседание.
Сергей Власенко фотографирует микрофоны в зале.
"В Печерском суде "золотые" микрофоны. Тенденция", – пишет он.
В то же время Окунская возмущается, что все микрофоны телеканалов стоят перед ее бывшим мужем.
"Абсолютно все микрофоны стоят перед бывшим. Перед нами – ничего )))", – пишет истица.
В ходе заседания суд уже принял решение о предоставлении Окунской личной охраны на время судебных заседаний, а также позволил фото - и видеофиксацию процесса.
А тем временем сама Окунская и Власенко устроили фотодуель прямо в помещении суда, фотографии истец и ответчик выкладывают на своих страницах в социальных сетях.
Как ранее писал "Главред", 10 января в Печерском районном суде Киева проходит слушание по делу Сергея Власенко, которого обвиняют в избиении его бывшей жены Натальи Окунской.
У здания суда проходит многочисленная акция в поддержку защитника экс-премьера Юлии Тимошенко.
Сам Власенко 3 января заявил, что приговор ему уже написан.