Власенко и Окунская во время суда устроили "фотодуэль" в Facebook

Сергей Власенко и его экс-супруга Наталья Окунская устроили фотодуэль на своих страницах в Facebook, комментируя судебное заседание по делу об избиении Сергеем Власенко своей бывшей жены.

Сергей Власенко фотографирует микрофоны в зале.

"В Печерском суде "золотые" микрофоны. Тенденция", – пишет он.

В то же время Окунская возмущается, что все микрофоны телеканалов стоят перед ее бывшим мужем.

"Абсолютно все микрофоны стоят перед бывшим. Перед нами – ничего )))", – пишет истица.

В ходе заседания суд уже принял решение о предоставлении Окунской личной охраны на время судебных заседаний, а также позволил фото - и видеофиксацию процесса.

А тем временем сама Окунская и Власенко устроили фотодуель прямо в помещении суда, фотографии истец и ответчик выкладывают на своих страницах в социальных сетях.

Как ранее писал "Главред", 10 января в Печерском районном суде Киева проходит слушание по делу Сергея Власенко, которого обвиняют в избиении его бывшей жены Натальи Окунской.

У здания суда проходит многочисленная акция в поддержку защитника экс-премьера Юлии Тимошенко.

Сам Власенко 3 января заявил, что приговор ему уже написан.

Фото: Facebook Власенко и Окунской