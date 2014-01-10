Суд оставил под стражей арестованного за штурм Банковой активиста Кадуру

Сегодня, 10 января, Шевченковский райсуд столицы оставил под стражей активиста Владимира Кадуру, который был задержан при штурме Администрации Президента на Банковой 1 декабря.

Трое судей во главе с Мариной Антонюк отказались применить закон о недопущении преследований участников мирных акций, пишет ZN.UA.

На своей страничке в Facebook активист Евромайдана Егор Соболев написал, что на суд пришли трое "барсовцев", охранявших АП 1 декабря.

По его словам, "барсовцы" заявили суду, что не имеют материальных претензий к подсудимому, и не возражают против его амнистии.

Как известно, Кадуру обвиняют в том, что он руководил захваченным бульдозером во время штурма Администрации Президента 1 декабря в Киеве.

Напомним, Владимиру Кадуре инкриминируют статью 348 УК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего", санкция которой предусматривает от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

6 декабря 2013 г. Шевченковский районный суд Киева решил оставить Кадуру под стражей на два месяца. На данный момент он находится в Лукьяновском СИЗО Киева. 17 декабря Апелляционный суд Киева оставил его под стражей.

При этом 26 декабря в Украине вступил в силу закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний".

Закон предусматривает освобождение от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий, начиная с 21 ноября 2013 г.