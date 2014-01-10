Сторонники Власенко с портретами Тимошенко в руках "осаждали" суд: опубликованы фото и видео

Возле здания Печерского районного суда Киева, где 10 января проходило слушание по делу Сергея Власенко, которого обвиняют в избиении его бывшей жены Натальи Окунской, прошла массовая акция в поддержку защитника экс-премьера Юлии Тимошенко.

У стен суда собралось несколько сотен людей. Правоохранители не смогли удержать толпу на улице, и после небольших стычек вынуждены были пропустить ее во внутренний двор.

Как ранее писал "Главред", Печерский райсуд Киева 10 января продлил еще на два месяца избранное ранее обязательство Сергею Власенко дважды в неделю отмечаться в правоохранительных органах и выезжать за пределы Киева исключительно по вопросам, связанным с защитой экс-премьера Юлии Тимошенко. Это решение принял судья Олег Белоцерковец, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.



Суд продолжит подготовительное заседание в следующий четверг, 16 января, в 10.00.

Видео: Громадське ТБ