Сторонники Власенко с портретами Тимошенко в руках "осаждали" суд: опубликованы фото и видео

У стен суда собралось несколько сотен людей. Правоохранители не смогли удержать толпу на улице, и после небольших стычек вынуждены были пропустить ее во внутренний двор.
Как ранее писал "Главред", Печерский райсуд Киева 10 января продлил еще на два месяца избранное ранее обязательство Сергею Власенко дважды в неделю отмечаться в правоохранительных органах и выезжать за пределы Киева исключительно по вопросам, связанным с защитой экс-премьера Юлии Тимошенко. Это решение принял судья Олег Белоцерковец, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.
Суд продолжит подготовительное заседание в следующий четверг, 16 января, в 10.00.