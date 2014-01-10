Евродепутат о санкциях против украинских чиновников: мы не раскрываем карты

10 января 2014, 19:27

Санкции ЕС могут коснуться "маленьких олигархов", их депутатская неприкосновенность не распространяется на территорию ЕС.

Введение адресных санкций против украинских чиновников дискутируется, однако раскрывать карты пока не стоит.

Об этом заявил депутат Европарламента, член фракции Европейской народной партии и парламентского комитета по иностранным делам Михаэль Галер, комментируя резолюцию Сената США, в которой выражена поддержка украинскому народу и предупреждение властям о точечных санкциях, пишет Deutsche Welle. 

"Мы тоже решаем, как отреагировать на нынешнюю политическую ситуацию в Украине. Важно поддержать тех, кто хочет направить Украину в европейском направлении. Кроме того, мы - а это не только европейские институты, но и компетентные правоохранительные и налоговые органы национальных государств - на основе имеющейся информации должны проверить, как и насколько легально конкретные лица с Украины, принадлежащие к ведущим политическим и олигархическим кругам, получили свои деньги в ЕС", - сказал Галер.

"Пока эти расследования проводятся, я не буду официально и широко это обнародовать, а позволю компетентным органам сделать свое дело", - отметил он и добавил, что принимать меры можно будет после проверок на Кипре, Австрии, Германии, Великобритании и т.д.

Галер также считает, что за нападениями на участников Майдана в Украине" стоят политические актеры, которые дают соответствующие распоряжения, такие вещи не происходят случайно". Европолитик также считает, что в соответствующей форме на это тоже будет реакция - например, в решении вопроса, можно такому лицу предоставлять визу или нет.

Такие вещи, как запрет на въезд в страны ЕС, расследование отдельных европейских странах финансовых сделок, более болезненные, чем политические декларации, которые этих людей, кажется, не касаются, или демонстрации на Майдане, на которых, как считают эти люди, можно не обращать внимания", - сказал он.

По словам Галера, "вопрос о применении политических санкций будет своевременным, когда будут иметь место результаты в других сферах".

"Дискуссии по этому поводу ведутся. Однако тем, кого они касаются, не стоит раскрывать все карты - особенно относительно того, на какой именно стадии находятся эти дискуссии. Ведь тогда соответствующие лица смогут многое предвидеть ... Это может повлиять на то , что они будут действовать более рассудительно" , - сказал евродепутат.

По его словам, санкции могут коснуться тех, на кого в Европе возлагают "ответственность за кризис в стране, а также тех, кто нелегально увеличивает свои доходы", кто использует свои должности " для нелегального обогащения , те , кто злоупотребляет властью".

Галер признал, что такие санкции могут коснуться и Президента Виктора Януковича: "Общеизвестно, как быстро эта семья обогатилась ... На данный момент я ничего не могу исключать".

Он также отметил, что депутатская неприкосновенность не распространяется на территорию ЕС". Те "маленькие олигархи", которые будто прикрылись от ответственности депутатским мандатом Верховной Рады, не чувствовать себя безопасно здесь, в странах Европейского Союза", - сказал Галер.

Напомним, Сенат США принял резолюцию по Украине, в которой осуждается насилие по отношению к участникам мирных акций и говорится о возможности введения санкций.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
санкции Евросоюз Украина Визы евродепутат
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять