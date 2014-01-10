Евродепутат о санкциях против украинских чиновников: мы не раскрываем карты

Введение адресных санкций против украинских чиновников дискутируется, однако раскрывать карты пока не стоит.

Об этом заявил депутат Европарламента, член фракции Европейской народной партии и парламентского комитета по иностранным делам Михаэль Галер, комментируя резолюцию Сената США, в которой выражена поддержка украинскому народу и предупреждение властям о точечных санкциях, пишет Deutsche Welle.

"Мы тоже решаем, как отреагировать на нынешнюю политическую ситуацию в Украине. Важно поддержать тех, кто хочет направить Украину в европейском направлении. Кроме того, мы - а это не только европейские институты, но и компетентные правоохранительные и налоговые органы национальных государств - на основе имеющейся информации должны проверить, как и насколько легально конкретные лица с Украины, принадлежащие к ведущим политическим и олигархическим кругам, получили свои деньги в ЕС", - сказал Галер.

"Пока эти расследования проводятся, я не буду официально и широко это обнародовать, а позволю компетентным органам сделать свое дело", - отметил он и добавил, что принимать меры можно будет после проверок на Кипре, Австрии, Германии, Великобритании и т.д.

Галер также считает, что за нападениями на участников Майдана в Украине" стоят политические актеры, которые дают соответствующие распоряжения, такие вещи не происходят случайно". Европолитик также считает, что в соответствующей форме на это тоже будет реакция - например, в решении вопроса, можно такому лицу предоставлять визу или нет.

Такие вещи, как запрет на въезд в страны ЕС, расследование отдельных европейских странах финансовых сделок, более болезненные, чем политические декларации, которые этих людей, кажется, не касаются, или демонстрации на Майдане, на которых, как считают эти люди, можно не обращать внимания", - сказал он.

По словам Галера, "вопрос о применении политических санкций будет своевременным, когда будут иметь место результаты в других сферах".

"Дискуссии по этому поводу ведутся. Однако тем, кого они касаются, не стоит раскрывать все карты - особенно относительно того, на какой именно стадии находятся эти дискуссии. Ведь тогда соответствующие лица смогут многое предвидеть ... Это может повлиять на то , что они будут действовать более рассудительно" , - сказал евродепутат.

По его словам, санкции могут коснуться тех, на кого в Европе возлагают "ответственность за кризис в стране, а также тех, кто нелегально увеличивает свои доходы", кто использует свои должности " для нелегального обогащения , те , кто злоупотребляет властью".

Галер признал, что такие санкции могут коснуться и Президента Виктора Януковича: "Общеизвестно, как быстро эта семья обогатилась ... На данный момент я ничего не могу исключать".

Он также отметил, что депутатская неприкосновенность не распространяется на территорию ЕС". Те "маленькие олигархи", которые будто прикрылись от ответственности депутатским мандатом Верховной Рады, не чувствовать себя безопасно здесь, в странах Европейского Союза", - сказал Галер.

Напомним, Сенат США принял резолюцию по Украине, в которой осуждается насилие по отношению к участникам мирных акций и говорится о возможности введения санкций.