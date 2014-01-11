Захарченко попал в проект списка США на введение санкций – СМИ

Министр внутренних дел Юрий Захарченко является высшим должностным лицом, включенным в проект списка лиц, против которых правительство США планирует ввести санкции.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

По данным источников, список насчитывает от 10 до 20 фамилий.

Внеочередные, вторые за последние два месяца слушания об Украине, которые называются "Последствия кризиса в Украине" должны достояться в Сенате США 15 января.

Докладчиками заявлены заместитель госсекретаря Викторию Нуланд, заместитель помощника госсекретаря Томас Мелиа, а также бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский.

Вести слушания собирается лично глава комитета по международным делам Сената Боб Менендез, который на прошлой неделе встречался с украинской диаспорой в Нью-Джерси.

В свою очередь, бывший заместитель Хиллари Клинтона на посту госсекретаря Мелани Вирвир подтвердила "изданию, что санкции активно рассматриваются нынешним правительством США как "один из инструментов".

"Мое правительство работает, чтобы определить, какие есть инструменты, которые они могут использовать для оказания влияния (на украинскую власть) , чтобы поддержать вас в ваших усилиях. Это могут быть санкции или другие виды политических инициатив, которые могут быть пущены в ход", – сказала она.

Как ранее писал "Главред", в ЕС также заявили о возможном введении санкций против украинских чиновников и бизнесменов, однако раскрывать карты пока не стали.

"Мы тоже решаем, как отреагировать на нынешнюю политическую ситуацию в Украине. Важно поддержать тех, кто хочет направить Украину в европейском направлении. Кроме того, мы - а это не только европейские институты, но и компетентные правоохранительные и налоговые органы национальных государств - на основе имеющейся информации должны проверить, как и насколько легально конкретные лица с Украины, принадлежащие к ведущим политическим и олигархическим кругам, получили свои деньги в ЕС", – сообщила депутат Европарламента, член фракции Европейской народной партии и парламентского комитета по иностранным делам Михаэль Галер.