Прокуроры открыли уголовное производство по избиению Луценко и хулиганству митингующих

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту избиения экс-министра МВД Юрия Луценко по статье "превышение служебных полномочий". Кроме того, по событиям сегодняшней ночи начали уголовное производство по факту хулиганства со стороны митингующих, незаконного вмешательства в деятельность суда и сопротивления работникам милиции.

Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры, сообщает ТСН.

"В рамках расследования следователи прокуратуры установят объективную картину того, что произошло на территории суда, а также в дальнейшем у Святошинского райотдела милиции", – говорится в сообщении прокуратуры.

При этом в ведомстве отметили, что официальных заявлений об избиении людей милицией пока в прокуратуру не поступало, однако следствие начато по информации, имеющейся в СМИ.

Как ранее писал "Главред", в результате противостояния между активистами Автомайдана и бойцами "Беркута" произошла стычка, в которой бывшему руководителю МВД Юрию Луценко разбили голову.

Согласно свидетельствам очевидцев, Луценко с женой вошел в салон автобуса и убеждал "беркутовцев" выполнить требования людей. Когда он вышел на улицу, кто-то начал раскачивать один из автобусов. В ответ бойцы "Беркута" выскочили и набросились на людей, которые стояли рядом. Луценко пытался остановить "беркутовцев", но получил несколько ударов дубинкой по голове.