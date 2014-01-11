В Харькове сегодня начнется форум Евромайданов

В Харькове сегодня начнется Первый всеукраинский форум Евромайданов, который будет продолжаться два дня.

В первый день запланировано заседание рабочих групп в соответствии с вопросами повестки дня, во второй — принятие совместной резолюции, сообщает УНИАН.

Для участия в форуме зарегистрировалось 119 делегатов из 21 области и АР Крым.

По словам члена оргкомитета форума, соорганизатора харьковского Евромайдана, Дмитрия Пилипца, 93 делегата — представителя общественных организаций, 37 — члены оппозиционных парламентских и внепарламентских партий. 36 участников форума имеют опыт депутатской работы. Кроме того, на форум зарегистрировалось 80 наблюдателей.

В Первом всеукраинском форуме Евромайданов примут участие известные украинские политики — Олег Рыбачук, Владимир Огрызко и другие.

По словам Пилипца, форум не финансируют олигархи и представители власти. Все участники из регионов Украины добираются в Харьков за средства местных Евромайданов, организация мероприятия в Харькове финансируется исключительно за средства харьковского Евромайдана, на добровольные пожертвования его участников.

Участники форума планируют рассмотреть острые вопросы сотрудничества Евромайданов, в частности, координацию действий, информационную политику, обеспечение безопасности, художественное сотрудничество.

Кроме того, делегаты должны определить план действий для установления в Украине "ответственной демократии".

Своим опытом против режима и стратегиями построения гражданского общества поделятся специальные гости из Польши – один из основателей Хельсинского комитета Польши Збигнев Ромашевский и один из основателей "Солидарности" Збигнев Буяк.

Организаторы до сих пор не разглашают место проведения форума, опасаясь провокаций.

Как ранее писал "Главред", решение о проведении форума было принято на Всеукраинской конференции в Киеве 27 декабря.

Участники конференции решили собрать представителей всех Евромайданов в Харькове, чтобы обсудить дальнейший план действий и создать механизмы координации действий и связи между Евромайданами, а также обсудить вопросы безопасности, правовой защиты, материального обеспечения и прочие координационные моменты.