Новый "субботник" под Майданом: пытались разобрать баррикаду на Крещатике

Около 50 человек 11 января предприняли попытку разобрать выстроенную активистами Майдана баррикаду на Крещатике возле здания ЦУМ.

Люди говорят, что являются жителями города и пришли по собственной инициативе, сообщает Интерфакс-Украина.

Участники акции собрались на Бессарабской площади. Около 50 человек прошли до баррикады возле ЦУМАа и попытались начать разбирать ее. Однако вдоль баррикады плотной цепью выстроились майдановцы и пресекли эту попытку.

Участники "субботника" отошли в сторону. Они держат плакаты "Уважайте жителей города", "Закон один для всех", "Лагерь, пора домой!".

Как ранее писал "Главред", первый раз подобная попытка предпринималась 21 декабря по инициативе некоего Ивана Проценко.

Тогда на Бессарабке на акцию по "уборке Киева от баррикад Евромайдана" пришли четыре активиста и около джвух десятков журналистов.