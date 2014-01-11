Опубликовано новое видео с места избиения Луценко: он все еще в реанимации

В Сети появилось новое видео избитого в потасовке с бойцами "Беркута" Юрия Луценко. На записи видно, что экс-глава МВД после нанесения ему травм находился в тяжелом состоянии - у него была разбита голова. Также можно увидеть еще одного пострадавшего в стычках.

В то же время, как сообщает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на пресс-секретаря Луценко Ларису Сарган, сам политик до сих пор остается в реанимации одной из киевских больниц.

"Он в реанимации. Посетителей к нему не пускают", - отметила Сарган.

Напомним, ранее у Луценко диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

По словам жены политика, нардепа Ирины Луценко, ему нанесли около 10 ударов по голове.

Луценко пострадал во время стычек активистов Автомайцдана с бойцами "Беркута" на проспекте Победы. Протестующие заблокировали силовиков после их участия в стычке под Киево-Святошинским судом, вынесшим приговор по делу "васильковских террористов".

Больше о событии узнайте в фоторепортаже "Главреда".

Видео: Виталий Манько.