Милиция задержала 18 "титушек", штурмовавших форум Евромайданов в Харькове

В Харькове милиция задержала 18 молодых людей спортивного телосложения, которые пытались прорваться в Свято-Дмитриевский храм Украинской Автокефальной православной церкви, где продолжается Первый всеукраинский форум Евромайданов.

Об этом сообщила руководитель Отдела связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области Наталья Захарова, пишет УНИАН.

По ее словам, молодчики задержаны за нарушение общественного порядка. Их доставили в Ленинский райотдел милиции Харькова для выяснения всех обстоятельств и принятия процессуального решения.

Как сообщалось ранее, сегодня в Харькове с двухчасовой задержкой начался Первый всеукраинский форум Евромайданов. Делегаты форума начали заседание в Свято-Дмитриевском Храме УАПЦ. Перед этим форум не смог начаться в помещении автомобильно-дорожного техникума и храма Святого Ивана Богослова УПЦ КП.

Для участия в форуме зарегистрировались 119 делегатов из 21 области и АР Крым.

Как только форум начался, журналистам в зале организаторы мероприятия заявили, что храм штурмуют "титушки". молодчики пытались ворваться в храм, где проходит форум, однако их не пропустила самооборона мероприятия.

Дверь в храм успели закрыть. Однако молодчики во время столкновения с охранниками успели распылить в лицо нескольким людям газ из баллончика. К храму прибыли сразу несколько десятков милиционеров.

Правоохранители оттеснили молодчиков к зданию, которое расположено рядом с храмом, и окружили их кольцом. Милиционеры задержали молодчиков, обыскали их и завели в автобус.

фото: kharkov.comments.ua