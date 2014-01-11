Опубликован документ о состоянии здоровья Луценко

Состояние здоровья экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, пострадавшего во время конфликта возле здания Святошинского РОВД, и который находится в реанимации, средней тяжести.

Его жена Ирина Луценко опубликовала медицинское заключение о состоянии здоровья Юрия.

"Состояние средней тяжести, такой предварительный вывод врачей", – заявила она на пресс-конференции 11 января.

По ее словам, политик в настоящее время находится "в немного раскоординованом состоянии", но может разговаривать. К нему уже приходили следователи из прокуратуры, чтобы взять показания, но врачи запрещают с ним общаться кому-либо, кроме нее.

Ирина Луценко отметила, что ее муж до сих пор в реанимации и пробудет там еще несколько дней.

В свою очередь адвокат Юрия Луценко Игорь Фомин сообщил, что уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений экс - министру было открыто по инициативе прокуратуры. По его словам, сторона Юрия Луценко никаких заявлений в правоохранительные органы не будет подавать: "Мы обращений подавать не будем".

Как ранее писал "Главред", Ирина Луценко опровергла информацию о том, что у ее мужа очень тяжелое состояние , в частности отказали почки. Она расценивает распространение такой информации как "нагнетание ситуации в сугубо политическом поле " с целью вызвать санкции со стороны международного сообщества.