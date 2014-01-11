Кличко призывает европолитиков поскорее ввести санкции против украинских чиновников

Лидер "УДАРа" Виталий Кличко считает, что избиение бойцами "Беркута" участников акции протеста возле Киево-Святошинского суда является еще одним аргументом для Евросоюза в интересах введения санкций к украинским чиновникам.

Об этом Кличко заявил после бесед, которые состоялись с европейскими политиками и депутатами в Германии, сообщается в пресс-службе партии УДАР.

По его словам, события в ночь с 10 на 11 января на проспекте Победы, когда "Беркут" опять применил силу к мирным людям, - весомый аргумент для Европы, чтобы таки применить персональные санкции к украинским высокопоставленным должностным лицам.

"До того, что произошло ночью, некоторые политики в общении надеялись, что украинские власти больше не будут применять силу, потому что пообещали это. Сегодня же утром - настроение уже другое. Они понимают, что режим Януковича не остановится ни перед чем. Поэтому вопрос персональных санкций как никогда реальный", - отметил Кличко.

Лидер УДАРА подчеркнул, что в очередной раз обратился к европейским политикам с тем, чтобы вопросы санкций рассмотрели как можно скорее.

"Только персональные санкции против тех, кто является опорой режима Януковича, - членов правительства, всех причастных к насилию против мирных людей, коррумпированных прокуроров и судей, могут остановить этот режим. Потому что все награбленное в Украине они вкладывают в европейские и американские банки, в недвижимость и бизнес в демократических странах. Только персональные санкции могут сегодня остановить построение тоталитаризма в центре Европы", - отметил Кличко.

Напомним, 10 января депутат Европарламента, член фракции Европейской народной партии и парламентского комитета по иностранным делам Михаэль Галер заявил, что введение адресных санкций против украинских чиновников дискутируется, однако раскрывать карты пока не стоит.