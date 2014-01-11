В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео
11 января 2014, 20:40
Нападавшие попытались взломать двери и проникнуть внутрь храма.
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
Форум евромайданов в Харькове атаковали "титушки" facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео facebook.com
В Харькове "титушки" пытались сорвать заседание Форума Евромайданов, когда более сотни делегатов собрались в трапезной Свято-Дмитриевского храма. Этот приход принадлежит Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви.
Нападавшие попытались взломать двери и проникнуть внутрь. Возле храма возникла стычка.
Милиция задержала около двух десятков нападавших. Участникам форума удалось, закрыв все двери церкви, провести свое мероприятие.