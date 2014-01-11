В Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами: опубликованы фото и видео

В Харькове "титушки" пытались сорвать заседание Форума Евромайданов, когда более сотни делегатов собрались в трапезной Свято-Дмитриевского храма. Этот приход принадлежит Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви.

Нападавшие попытались взломать двери и проникнуть внутрь. Возле храма возникла стычка.

Милиция задержала около двух десятков нападавших. Участникам форума удалось, закрыв все двери церкви, провести свое мероприятие.

Напомним, в Харькове милиция задержала 18 молодчиков, которые пытались прорваться на форум Евромайданов.

Молодчики задержаны за нарушение общественного порядка.

Также "титушки" атаковали книжный магазин, в котором работала одна из групп Всеукраинского форума Евромайданов.

Видео: АТН Харьков