Евросоюз продолжает поддерживать украинцев - лидер ЕС

ЕС остается на их стороне украинцев, говорит Ромпей.
Евросоюз продолжает поддерживать украинцев.
Об этом заявил президент Евросовета Херман ван Ромпей в Риге после встречи с премьер-министром Латвии Валдисом Домбровскисом, пишет ЕС-плюс.
"Находясь здесь,я пользуюсь возможностью отдать должное гражданам Украины, желающим Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Мы не можем забывать их страстного желания современной, независимой и демократической Украины. Мы остаемся на их стороне", - сказал он.
"Никто не может им помешать однажды увидеть их мечты реализованными", - добавил Ромпой.
Напомним, 21 ноября 2013 года, за неделю до Вильнюсского саммита Восточного партнерства, украинское правительство заявило о приостановке работы над подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации.
С того времени тысячи украинцев продолжают бессрочную акцию протеста в Киеве.
Ранее "Главред" сообщал, что президент Европарламента Мартин Шульц сказал, что двери Евросоюза остаются открытыми для Украины и в 2014 году.