Евросоюз продолжает поддерживать украинцев - лидер ЕС

Евросоюз продолжает поддерживать украинцев.

Об этом заявил президент Евросовета Херман ван Ромпей в Риге после встречи с премьер-министром Латвии Валдисом Домбровскисом, пишет ЕС-плюс.

"Находясь здесь,я пользуюсь возможностью отдать должное гражданам Украины, желающим Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Мы не можем забывать их страстного желания современной, независимой и демократической Украины. Мы остаемся на их стороне", - сказал он.

"Никто не может им помешать однажды увидеть их мечты реализованными", - добавил Ромпой.

Напомним, 21 ноября 2013 года, за неделю до Вильнюсского саммита Восточного партнерства, украинское правительство заявило о приостановке работы над подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации.

С того времени тысячи украинцев продолжают бессрочную акцию протеста в Киеве.

Ранее "Главред" сообщал, что президент Европарламента Мартин Шульц сказал, что двери Евросоюза остаются открытыми для Украины и в 2014 году.