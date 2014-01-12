Посол США назвал Луценко героем

Украинцы должны запомнить Юрия Луценко как героя, вставшего между "Беркутом" и активистами Евромайдана.

Такое мнение выразил посол США в Украине Джеффри Пайетт своей странице в Twitter.

"Юрия Луценко будут помнить как героя Евромайдана, который встал между "Беркутом" и митингующими", - написал дипломат.

Напомним, как сообщал "Главред", 10 января у здания Киево-Святошинского районного суда, где был вынесен приговор по делу "васильковских террористов", произошла драка между активистами Майдана и сотрудниками спецподразделения "Беркут".

Противостояние продолжалось около получаса, пострадали около двух десятков человек. Конфликт между митингующими и "Беркутом" продолжался до ночи.

Во одной из стычек Луценко получил удар по голове, после чего попал в реанимацию.

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