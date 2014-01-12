В СБУ рассказали, как опередили "васильковских террористов"

Дело "васильковских террористов" серьезно отличается от других подобных расследований, которые велись Службой безопасности Украины.

Об этом сообщил заместитель председателя спецслужбы Владимир Породько, передает УНН.

"СБУ удалось обнаружить и предупредить террористические проявления в данном деле на этапе подготовки и своевременно предупредить. Впервые когда деяние прекращено на стадии подготовки, а не расследовалось после совершения", - заявил он.

Также Породько отметил, что главной целью террористов были материальные выгоды и призывы к применению террора в политической борьбе.

Напомним, как сообщал "Главред", 10 января Киево-Святошинский суд приговорил "васильковских террористов": Игоря Мосийчука, Сергея Бевза и Владимира Шпару к 6 годам лишения свободы.

Как известно, в конце августа 2011 года СБУ задержали двух депутатов Васильковского горсовета – Игоря Мосийчука и Сергея Бевза, - а также Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта – взрыву памятника Ленину в Борисполе.

Стоит отметить, что прокурор требовал более жесткого наказания – для Мосийчука 9,6 лет, Бевза - 9 лет, а Шпаре – на 8,6 лет тюрьмы.