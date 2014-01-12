Около 200 активистов Автомайдана отправились в Межигорье

С Европейской площади Киева в Межигорье с целью очередного автопробега к резиденции Президента Виктора Януковича отправились около двух сот активистов Автомайдана.

Организаторы призвали участников не нарушать закон и соблюдать правила дорожного движения, сообщает УНИАН.

Активисты планируют провести сегодня под резиденцией Президента очередную акцию под названием "Повестка для Януковича".

Напомним, как сообщал "Главред", ранее участников акции "Молитва у Колокольного колодца, за Украину без крови и тирании!", которая проводилась рядом с Межигорьем, ожидали усиленные кордоны "Беркута" и милиции, а дорогу преграждали КамАЗы.

Сегодня, 12 января, на Майдане Независимости в Киеве началось седьмое Народное Вече – в центре столицы собралось около 50 тысяч человек.

Прямую онлайн-трансляцию с Майдана Независимости смотрите здесь.