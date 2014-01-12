В Мариинском парке начинается новая акция "За порядок": опубликованы фото и видео

В столичном Мариинском парке молодчики спортивной внешности, установили шесть больших армейских палаток.

Несмотря на то, что вход в парк затруднен из-за усиленной охраны милиции, пройти и установить палатки правоохранители молодым людям не помешали.

Несколько десятков молодых людей, которые находятся возле палаток, заявляют, что они представляют общественную организацию "За порядок!", пишет ЛигаБизнесИнформ.

По их словам, эта общественная организация планирует проводить бессрочную акцию протеста "за наведение порядка в Киеве".

Представители организации утверждают, что не являются сторонниками ни власти, ни оппозиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Мариинский парк окружен несколькими кордонами милиции, около парка и Верховной Рады находятся более десятка милицейских автобусов.

видео: 5 канал; фото:Левый берег