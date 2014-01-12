В Харькове "спортсмены" забросали дымовыми шашками Евромайдан, опубликовано фото

В воскресенье, 12 января, в Харькове, где проходят акции сторонников и противников евроинтеграции Украины, молодые люди спортивного телосложения забросали митинг Евромайдана дымовыми шашками.

Одного из нападавших удалось задержать сотрудникам милиции, сообщает УНИАН.

На площадке, где проходит митинг Евромайдана, также начался митинг сторонников Партии регионов. Они подогнали автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой. Между участниками Евромайдана и молодыми людьми спортивного телосложения, стоящими неподалеку от двух митингов, и пытающимися пройти на Евромайдан, время от времени возникают стычки.

Один из участников Евромайдана заявил, что его избили трое парней, когда он пытался догнать одного из провокаторов. У парня рассечена губа. Он обратился в милицию с заявлением о преступлении.

Митинги участников Евромайдана и сторонников Партии регионов разделены плотным кордоном милиции.

Кроме того, сегодня в Харькове неизвестные сделали ложное сообщение о заминировании Свято-Дмитриевского храма УАПЦ, где вчера проходило пленарное заседание форума Евромайданов.

На место выехало руководство харьковского главка МВД и Харьковского горУВД, следственно-оперативная группа Ленинского РО, эксперты-криминалисты, взрыво-техническая и кинологическая службы. Никаких взрывчатых веществ или устройств правоохранителями не выявлено.

Сейчас работники милиции устанавливают личность сообщившего о заминировании церкви.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера в Харькове "титушки" штурмовали церковь с евромайдановцами, они попытались взломать двери и проникнуть внутрь храма.

Фото: Facebook Зои Красовской