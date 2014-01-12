Активисты Автомайдана прорвали заслон на пути к Межигорью

В воскресенье, 12 января, активистам Автомайдана удалось прорваться через заслон из грузовиков с песком, перегородивших дорогу на село Новые Петровцы, за которым расположена загородная резиденция Президента Виктора Януковича в "Межигорье"

Активисты вытолкали тяжелую технику на обочину, сообщает Радио Свобода.

Напомним, ранее колонна Автомайдану была заблокирована в Киеве. Она собралась на Европейской площади Киева и пыталась проехать через Почтовую площадь, но проезжая часть была заблокирована несколькими десятками титушек.

Также напомним, что сотни активистов заявили: "Едем вручать повестку в "Межигорье". По дороге всем гаишникам и правоохранителям также вручаем повестку на народный суд на Майдане. Специально для правоохранительных органов сообщаем: кроме Межигорья, мы заедем еще в несколько горячих точек", - говорилось в заявлении инициаторов акции.

Ранее "Главред" сообщал, что участников акции "Молитва у Колокольного колодца, за Украину без крови и тирании!", которая проводилась рядом с Межигорьем, ожидали усиленные кордоны "Беркута", а дорогу преграждали КамАЗы.