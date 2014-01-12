Майдан обратится в Евросуд и попросит ускорить рассмотрение дела Тимошенко

Народное вече на Майдане Независимости поддержало инициативу об обращении в Европейский суд по правам человека с просьбой ускорить рассмотрение дела "Тимошенко против Украины".

Как сообщается на сайте экс-премьера Юлии Тимошенко, участники акции поддержали это обращение скандированием "Юле – волю!".

Вопрос на голосование поставил председатель Политсовета ВО "Батькивщина" и фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.

"Прошу Майдан обратиться к ЕСПЧ с тем, чтобы эта судебная инстанция в кратчайшие сроки по ускоренной процедуре рассмотрела позорное сфальсифицированное дело против Юлии Тимошенко и вынесла законное справедливое европейское решение - освободить Юлию Тимошенко", - отметил Яценюк.

Как известно, второе заявление Тимошенко в ЕСПЧ о незаконности уголовного производства по так называемому "газовому" делу было направлено в ноябре 2012 года, после завершения всех национальных процедур по обжалованию приговора Печерского райсуда Киева.

15 июля 2013 года ЕСПЧ сообщил о начале рассмотрения дела по уголовному производству в отношении Тимошенко по "газовому" делу.

В частности, суд довел до сведения правительства Украины второе заявление Тимошенко и предложил ему предоставить до 23 октября 2013 года свои замечания по поданным жалобам.

По процедуре, защита предоставляет суду свою позицию относительно правительственных объяснений.

Процедура рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека не предусматривает конкретных дат завершения этого процесса и объявления по его результатам решения.

Напомним, сегодня в Киеве прошло седьмое Народное вече, на которое собралось около 50 тыс. человек.