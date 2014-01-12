Автомайдан из Межигорья отправился к особняку Медведчука

Участники Автомайдана, которые планировали пикетировать резиденцию Президента в Межигорье, оформили протокол об отказе Виктора Януковича принять повестку в "народный суд" Евромайдана.

После этого они направились пикетировать особняк экс-главы Администрации Президента, лидера общественной организации "Украинский выбор", Виктора Медведчука, который расположен в пяти километрах от резиденции Межигорье, сообщает ЛИГАБизнесИнформ.

Напомним, ранее у въезда в село Новые Петривцы проезд Автомайдану перекрыли КаМАЗ, еще два грузовика с песком и два милицейских автомобиля. Активистов это не остановило, они освободили дорогу и продолжили движение.

В 300 метрах от президентской резиденции в Межигорье дорогу участникам Автомайдана перекрыли автобусы и сотрудники милиции.

Как ранее писал "Главред", 29 декабря активисты Авто-и Евромайдана переехали от резиденции Президента в Межигорье к дому Виктора Медведчука.



Митингующие взломали забор особняка и написали на воротах лозунг: "Палаци дітям".

На такие действия активистов Медведчук заявил, что он воевать умеет.