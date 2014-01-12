Автомайдан пикетировал Межигорье и передал "Беркуту" повестку в суд: опубликованы фото

Колонна активистов Автомайдана сегодня пикетировала резиденцию Президента в Межигорье и передала "Беркуту" импровизированную "повестку" в суд.

На своей странице в Facebook Александр Бригинец написал: "Финальную "повестку" в суд пришлось наклеивать на автобус "Беркута", который загородил им проезд к резиденции президента Виктора Януковича.

"Повестку передали. Точнее наклеили на автобус Беркута. Свои мнения относительно Януковича и огромная автомайдановская община и 10 народных депутатов от Батькивщины, УДАРа и Свободы высказали. Кажется, миссия "Курьер" выполнена. Есть смысл возвращаться в Киев и готовиться к суду над Януковичем на Майдане в следующее воскресенье.

Надеюсь, Крещение омоет Украину не только в духовном, но и в политическом плане", - написал Бригинец.

Напомним, ранее у въезда в село Новые Петривцы проезд Автомайдану перекрыли КаМАЗ, еще два грузовика с песком и два милицейских автомобиля. Активистов это не остановило, они освободили дорогу и продолжили движение.

В 300 метрах от президентской резиденции в Межигорье дорогу участникам Автомайдана перекрыли автобусы и сотрудники милиции.

После того, как активистов не пропустили к резиденции, они направились пикетировать особняк экс-главы Администрации Президента Виктора Медведчука.