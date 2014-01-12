Активисты Автомайдана: Медведчук подал на нас иск в суд

Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук подал в суд на активистов Автомайдана, которые 29 декабря пикетировали его особняк под Киевом.

Об этом в воскресенье, 12 января, на Майдане Независимости заявил активист Автомайдана Сергей Поярков, сообщает "Украинская правда".

"Медведчук подал в суд на Дмитрия Булатова (организатор Автомайдана) и на меня. Лично подал. На каждое наше действие они делают что-то глупое", - рассказал Поярков.

Также он заявил, что власть "не ожидала сопротивления" со стороны активистов, которые устраивают акции протеста.

Ранее "Главред" сообщал, что 29 декабря участники Автомайдана провели акцию под имением Медведчука. Они выстроились вдоль забора и стучали в него, а часть пикетчиков наседала на ворота.

В итоге активисты повредили часть забора и написали краской на воротах и заборе лозунги, в частности, "Дворцы детям!".

Позже Медведчук прокомментировал в соцсети акцию оппозиции: "Им (оппозиционным лидерам) хочется воевать? Я воевать умею. У нас достаточно сил и возможностей, чтобы отстоять наши взгляды и убеждения".