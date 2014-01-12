Как Автомайдан пикетировал Межигорье и имение Медведчука, опубликованы новые фото

В воскресенье, 12 января, активисты Автомайдана провели сразу несколько акций – они пикетировали загородную резиденцию Президента Виктора Януковича в Межигорье и имение лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

Сторонники евроинтеграции Украины по пути в Межигорье преодолели заслоны "титушек" и столкнули с дороги грузовики с песком. В 300 метрах от Межигорья они были остановлены милицией, а представители суда зачитали активистам решение о запрете на проведение акции в Новых Петривцах, по соседству с которым расположена резиденция Януковича.

Участники акции передали через бойцов "Беркута" импровизированную повестку Президенту в суд, который должен состояться 19 января.

По возвращении в Киев активисты пикетировали имение Медведчука. Они традиционно обрисовали забор и ворота требованиями вернуть дворцы детям, также цифрой "6", намекая на то, что лидер "Украинского выбора" - "шестерка" Путина.

Ранее "Главред" сообщал, что за акцию Автомайдана 29 декабря Медведчук, по утверждению активистов, подал на них в суд.

Фото: Facebook Iv Bogdan, Facebook Никиты Подорожного, Facebook Lyudmila St, Facebook Андрея Фищука