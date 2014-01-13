День протестов Евромайдана в Киеве: самые яркие кадры

В воскресенье, 12 января, в Киеве прошел ряд акций активистов Евромайдана.

На Майдане Независимости состоялось Народное вече - лидеры оппозиции озвучили свои ближайшие планы. Активисты Автомайдана провели акции у Межигорья и возле дома главы "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

В то же время, в Мариинском парке столицы началась новая провластная акция - ее участники, уже установившие палатки, заявили, что они "за порядок", и обещают собрать много людей.

"Главред" предлагает самые яркие, на наш взгляд, фото и новые видео протестов воскресенья в Киеве. Подробности акций читайте здесь.

Акция Автомайдана в Межигорье



Вече на Майдане и провластная акция в Мариинском парке

Видео: ЛІГАБізнесІнформ, ТСН.

