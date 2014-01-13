Состояние Луценко ухудшилось: к нему пускают только жену

После первых процедур лечения состояние экс-министра МВД Юрия Луценко ухудшилось, поэтому врачи до сих пор запрещают его посещать всем, кроме его жены Ирины.

Об этом сказала пресс-секретарь политика Лариса Сарган, пишет УНН.

По ее словам, сейчас Луценко находится в отдельной палате в отделении интенсивной терапии , однако чувствует себя хуже.

"После того, как врачи провели первичный курс лечения, чтобы облегчить состояние после сотрясения мозга, Луценко стало хуже. Поэтому врачи до сих пор запрещают посещать его всем, кроме жены Ирины", - отметили Сарган.

Напомним, Юрия Луценко перевели в отдельную палату, но у него нет телефона, и к нему никого из посторонних не пускают.

"При нем нет мобильного телефона. Более того, кроме жены к нему никого не пускают, поэтому пообщаться с ним я не могла ни вчера вечером, ни сегодня", - сказала Сарган.

Ранее жена политика, нардеп от "Батькивщины" Ирина Луценко также заявляла, что ее муж стал хуже себя чувствовать – у него часто кружится голова.