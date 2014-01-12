Луценко находится в отдельной палате: без мобильного и посетителей

Юрий Луценко находится в отдельной больничной палате, к нему не пускают посетителей.
Юрий Луценко находится в отдельной больничной палате без мобильного телефона.
Об этом сообщила пресс-секретарь политика Лариса Сарган, передает УНН.
Также она заявила, что к Луценко не пускают никого, кроме жены.
"При нем нет мобильного телефона. Более того, кроме жены к нему никого не пускают, поэтому пообщаться с ним я не могла ни вчера вечером, ни сегодня", - отметила Сарган.
Она также добавила, что Ирина Луценко сегодня намерена посетить мужа в больнице, однако когда это будет, пока неизвестно.
Напомним, как сообщал "Главред", Юрий Луценко пострадал во время столкновения митингующих с "Беркутом".
Прокуратура открыла уголовное производство по статье "превышение служебных полномочий".