Луценко находится в отдельной палате: без мобильного и посетителей

Юрий Луценко находится в отдельной больничной палате без мобильного телефона.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Лариса Сарган, передает УНН.

Также она заявила, что к Луценко не пускают никого, кроме жены.

"При нем нет мобильного телефона. Более того, кроме жены к нему никого не пускают, поэтому пообщаться с ним я не могла ни вчера вечером, ни сегодня", - отметила Сарган.

Она также добавила, что Ирина Луценко сегодня намерена посетить мужа в больнице, однако когда это будет, пока неизвестно.

Напомним, как сообщал "Главред", Юрий Луценко пострадал во время столкновения митингующих с "Беркутом".

Прокуратура открыла уголовное производство по статье "превышение служебных полномочий".