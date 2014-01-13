Регионал об угрозе санкций США: это вмешательство во внутренние дела Украины

Украинцы сами разберутся, считает Ефремов.
В Партии регионов считают, что санкции США, которые могут быть применены к некоторым украинским чиновникам, являются вмешательством во внутренние дела Украины.
Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, сообщает "Украинская правда".
"Я вообще плохо отношусь, когда одно государство вмешивается в дела другого", - сказал регионал.
На реплику о том, что США собираются запретить украинским чиновникам въезд на свою территорию и заморозить их счета в своей банковской системе, Ефремов ответил: "Люди должны сами разбираться на своей территории и в соответствии со своими законами".
В то же время, подобное мнение высказал и спикер Рады Владимир Рыбак.
"Мы суверенное государство, независимое государство. Другие государства могут выражать свои мысли, можно встречаться, можно разговаривать. Но у нас должны работать внутренние законы и мы должны делать все, чтобы в стране было спокойствие", - сказал Рыбак.
Ранее "Главред" сообщал, что в США рассматривают возможность ввести санкции против украинских чиновников, причастных к силовому разгону мирных акций.
Также напомним, что среди фигурантов этого списка есть и глава МВД Виталий Захарченко.