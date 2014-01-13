Одного из организаторов Автомайдана лишили машины и описали имущество

У одного из организаторов Автомайдана Сергея Кобы арестовали все движимое имущество за неуплату штрафа двухлетней давности.

Об этом еще один организатор Автомайдана Сергей Хаджинов сообщил "Украинской правде".

"Подразделение ГАИ, которое называют в народе подразделение "Кобра", не пустил его к его же машине", - сообщил Хаджинов.

"Они стали возле его автомобиля, сказали, что его машина как и остальное его имущество арестованы за неуплату штрафа двухлетней давности", - добавил он.

По его словам, они все вместе поехали к судебному исполнителю. Никаких документов Кобе не вручили.

Позже Коба рассказал, как гаишники охотились на его оранжекую машину.

Ранее "Главред" сообщал, что в воскресенье, 12 января, Автомайдан пикетировал загородную резиденцию Президента Виктора Януковича и имение лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука и передал им импровизированные "повестки" в суд, который должен состояться 19 января на Майдане Независимости.