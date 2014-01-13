ЕС пока не обсуждает санкции против руководства Украины: это крайняя мера

Европейский Союз в настоящее время не рассматривает вопрос введения санкций против представителей руководства Украины, несмотря на призывы лидеров украинской оппозиции и обращения со стороны киевского Евромайдана.

Об этом заявила 13 января Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, сообщает УНИАН.

"Санкции – это крайняя мера. Они вводятся лишь после тщательного изучения ситуации. Этот вопрос также требует единогласного решения всех 28 членов Европейского Союза", – сказала Косьянчич.

"В настоящее время вопрос санкций на этой стадии не рассматривается", – прибавила она.

Как ранее писал "Главред", 12 января во время Народного вече на Евромайдане в Киеве было поддержано обращение к руководителям США и Европейского Союза о введении санкций против Виталия Захарченко и других представителей украинской власти из-за применения силы против участников Евромайдана и избиения бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко возле Киево-Святошинского суда в конце прошлой недели.

Сенат США будет рассматривать вопрос о ситуации в Украине 15 января.

Напомним, по информации СМИ, в проект списка лиц, против которых правительство США планирует ввести санкции, включен министр внутренних дел Юрий Захарченко.