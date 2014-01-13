В МВД заявили, что "Беркут" не бил Луценко, и показали свое видео драк

Замминистра МВД Виктор Ратушняк 13 января продемонстрировал иностранным дипломатам видео, которое, по его мнению, доказывает, что сотрудники "Беркута" не били экс-министра Юрия Луценко у стен святошинского РОВД 10 января.

"Иностранным дипломатам были продемонстрированы видеоматериалы с места событий возле суда и районного управления милиции, а также даны необходимые комментарии. В частности, касательно избиения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на основе видео был сделан вывод, что во время общения с работниками милиции и непосредственно после него телесных повреждений правоохранители ему не причиняли", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в милиции показали свое видео событий под Киево-Святошинским судом и стычек на проспекте Победы.

Замминистра сообщил дипломатам, что участники акции под судом требовали от судьи принять решение об освобождении подсудимых – "васильковских террористов" – из-под стражи в зале суда. Не добившись своего, участники митинга заблокировали движение конвойного автомобиля, который начал транспортировку осужденных в СИЗО.

"Здесь мы можем говорить о намерениях захвата автомобиля конвойной службы и освобождения осужденных", – подчеркнул Ратушняк.

Чиновник сообщил, что в обстановке, сложившейся возле здания суда, сотрудники милиции действовали в рамках своих полномочий и в соответствии с законом "О милиции".

Как ранее писал "Главред", временно исполняющий обязанности столичного главка милиции Валерий Мазан заявил, что сотрудники МВД имели право применять оружие во время стычек участников протестов с "Беркутом" у здания Киево-Святошинского районного суда, но не стали.

Напомним, в ночь на 11 января на проспекте Победы в Киеве, где активисты Автомайдана блокировали автобусы с бойцами "Беркута", пострадал Юрий Луценко.

Он был госпитализирован в одну из столичных клиник. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, три подкожные гематомы и наложили на голове шов длиной 3 см. Позже его перевели в отдельную палату.

12 января жена Луценко Ирина сообщила, что его состояние ухудшилось, он находится в палате интенсивной терапии.

Фото, видео: mvs.gov.ua