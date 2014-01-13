Оппозиция назвала возможную дату нового разгона Евромайдана

Комендант палаточного городка на Майдане Независимости, нардеп от "Батькивщины" Андрей Парубий рассказал, что 16 января власть может предпринять новую попытку силового разгона Майдана.

Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

"У нас есть информация, что 16 числа опять возможна попытка силовой зачистки Майдана. Это информация от наших внутренних источников, которые я не могу назвать. Власть попробует создать провокации между "титушками" с Антимайдана, которые будут приходить и провоцировать Майдан, и потом под видом недопущения гражданского противостояния запускать силовые отряды для расчистки Майдана. У нас есть информация, что их рабочая дата - 16 января. Возможна атака на Майдан, и мы наперед эту информация объявляем, чтобы он и знали, что мы ею владеем", - сказал Парубий.

По его словам, Майдан объявил мобилизацию добровольцев в народную самооборону, чтобы быть в полной готовности к защите. "Мы готовы к любой попытке власти силовым путем повлиять на Майдан. Мы объявляем мобилизацию и не допустим никаких провокаций и сумеем остановить любой сценарий внешнего влияния на Майдан, любой сценарий силового разгона Майдана. Я предупреждаю об этом и гражданина Януковича, и тех людей, которые сейчас в своих кабинетах готовят подобные провокации", - сказал он.

Ранее "Главред" сообщал, что Парубий заявил: после Новогодних и Рождественских праздников оппозиция намерена возобновить протест, но готова и к новым попыткам власти разогнать демонстрантов.