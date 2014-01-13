Коммунисты требуют уголовную ответственность за разрушение памятников

Компартия Украины выступила с законодательной инициативой относительно введения уголовного наказания за снос памятников.



Об этом заявил глава фракции Компартии Петр Симоненко на согласительном совете Верховной Рады в Киеве, сообщает ГолосUA.



По его словам, после очередного факта "издевательства над памятью героев Великой Отечественной войны" во Львовской области, КПУ настаивает на принятии закона 2178а о введении уголовной (помимо административной) ответственности за разрушение памятников на срок до 5 лет.



"Чтобы те, кто поднимает руку на память о героях Великой Отечественной войны, знали, что они будут наказаны и будут нести уголовную ответственность", - отметил политик.

При этом он напомнил, что в этом году Украина будет отмечать 70-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.