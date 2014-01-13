Луценко признан потерпевшим и еще неделю пролежит в реанимации

В понедельник, 13 января, следователь прокуратуры Киева допросил в больнице экс-главу МВД Юрия Луценко по уголовному производству, открытому по факту его избиения под Святошинским УВД Киева, и предоставил ему статус потерпевшего.

Об этом рассказали адвокат Луценко Игорь Фомин и жена Луценко, нардеп Ирина Луценко, сообщает УНИАН.

По словам Фомина, Луценко в общении с работником прокуратуры изложил факты, объяснил свое виденье ситуации и написал соответствующее заявление в прокуратуру.

Фомин отметил, что безоговорочным для него является тот факт, что Луценко в общении с бойцами "Беркута" пытался предотвратить избиение людей, а также безоговорочным является и тот факт, что именно от бойцов "Беркута" экс-министр получил травмы.

Также адвокат отметил, что в своих объяснениях следователю Луценко настаивал и просил привлечь к ответственности не непосредственных исполнителей избиения - рядовых бойцов "Беркута", а именно командиров, которые отдали приказ бить людей.

"Непосредственные исполнители были заложниками ситуации", - отметил Фомин, пересказывая слова Луценко.

Фомин отметил, что любые эмоции, которые мог допустить Луценко в общении с бойцами "Беркута", никоим образом не могут быть поводом для применения милицией спецсредств.

Кроме того, жена Ирина рассказала, что Луценко еще неделю может пробыть в реанимации.

"На сегодняшний день немного ему легче... Но, как минимум, как сказал врач, который его ведет, он будет неделю находиться в реанимации", - сказала Луценко.

Также она сообщила, что для исключения возможности любых провокаций в адрес ее супруга возле его палаты будут дежурить охранники.

Кроме того, Луценко опровергла сегодняшние заявления отдельных должностных лиц о том, что ее муж, общаясь с бойцами "Беркута", находился в нетрезвом состоянии. "Если препарат "Гевалекс", который он принимает для горла, который готовится на спиртовой основе, является алкогольным напитком, тогда я не знаю, что нужно делать с аптеками, продающими спиртные напитки. Завтра они могут сказать, что он принимал наркотики, послезавтра, что он сам себя избил", - сказала Луценко.

По словам нардепа, врачи клиники "Борис" провели все необходимые медицинские манипуляции Луценко, и ни один из врачей не установил, что тот был нетрезв.

В то же время жена экс-министра, ссылаясь на слова охранника, отметила, что представитель прокуратуры, который сегодня брал показания у ее мужа, вроде бы заявил, что следствие будет придерживаться версии – мол, пьяный Луценко напал на "Беркут".

Ранее "Главред" сообщал, что лидеры оппозиции расценивают избиение Луценко как покушение на убийство. Больше о драке с "Беркутом" под Святошинским УВД читайте здесь.