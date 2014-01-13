Скандал в "Батькивщине": Гриценко обвинили в информационной войне против Евромайдана

В понедельник, 13 января, нардепы от "Батькивщины" отказались проводить заседание фракции в присутствии Анатолия Гриценко и потребовали, чтобы он покинул его.

Против этого решения не высказался ни один депутат, говорится в сообщении пресс-службы "Батькивщины".

"Присутствующие возмутились критическими высказываниями Гриценко в адрес Майдана и сетовали на его устойчивую неспособность к командной работе и участие в информационных войнах против собственной фракции".

Любопытно, что еще утром Гриценко на свой странице в Facebook написал о том, что ночью у сцены Евромайдана собирается не более 100 человек, а остальные отдыхают в палатках и зданиях.

"Половина палаток вне баррикад, на Крещатике - пустуют уже несколько недель подряд, я их давно предлагал свернуть, но Совет Майдана никак не примет решение. Заметно, что люди устали, хотя настроены весьма решительно", - написал нардеп.

Кроме того, он довольно скептически расценил объявленный Яценюком ультиматум Януковичу и анонсированный поход на Банковую 22 января. "Люди готовы помочь Арсению Петровичу пробиться в кабинет Президента, чтобы заставить его выполнять "закон об амнистии". Я не стал их расхолаживать, но сам не уверен, что Яценюк поведет колонну на Банковую, как пообещал, через 10 дней. Хотя бы потому, что 22 января - праздник, День Соборности, поэтому кабинет Януковича наверняка будет пустым", - резюмировал Гриценко.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера оппозиция потребовала амнистии участников Евромайдана в 10-дневный срок, в противном случае грозилась придти к Януковичу в кабинет.