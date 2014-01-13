Россия упрекнула Евромайдан: верят, что ЕС отменит визовый режим

Глава миссии России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что участники акций протеста на Евромайдане не знакомы с текстом Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Также он обвинил западных политиков во вмешательстве во внутренние дела Киева.

Такие заявления Чижов сделал на конференции, организованной брюссельским Центром Европейской политики, сообщает УНИАН.

"Многие демонстранты на улицах Киева вряд ли знакомы с Соглашением об ассоциации, некоторые из них верят, что ЕС отменит визовый режим, и что они смогут путешествовать и работать в ЕС. Кое-кто верит, что ЕС будет поддерживать украинскую экономику, которая в плохом состоянии", - отметил российский дипломат.

Также он опроверг обвинения в том, что РФ вмешивается в дела Украины и давила на Киев, чтобы Соглашение об ассоциации не было подписано.

"Не российский министр иностранных дел появлялся на оппозиционных акциях. Ряд его коллег из ЕС, а также Верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон были там (на Евромайдане - ред.). И даже представительница из-за границ большого голубого озера раздавала круассаны протестующим", - сказал Чижов, имея в виду помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторию Нуланд, которая вместе с другими политиками посещала Евромайдан в декабре прошлого года.

Напомним, протесты на Евромайдане начались после отказа Украины подписать Соглашение об ассоциации на саммите в Вильнюсе в ноябре прошлого года.

Акции, усилившиеся после жестокого разгона Евромайдана 30 ноября, продолжаются до сих пор.