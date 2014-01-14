Активиста Автомайдана лишили прав, хотя он был в другой области: адвокат обвинил ГАИ в фальшивке

В понедельник, 13 января, судья Голосеевского райсуда Киева Фролов на три месяца лишил водительских прав участника Автомайдана Сергея Лукьянчука за акцию 29 декабря, хотя в тот день он был в Черкасской области.

Об этом со ссылкой на юриста Тараса Гука сообщает "Украинская правда".

"ГАИшники два раза приходили домой, общались через домофон с родителями, те ничего не сообщали. Никаких письменных повесток, сообщений, уведомлений не поступало. В пятницу после обеда он получил повестку из суда на 13 января. В деле его представлял адвокат Роман Христенко", - рассказал он.

"По сути: протокол был составлен в его отсутствие (что в принципе недопустимо), рапорт сфальсифицирован, потому 29 декабря Сергей в автомобиле вообще не находился. Он был в Черкасской области, подтвердили два свидетеля, которые прибыли на заседание и которых суд заслушал", - подчеркнул Гук.

"Ссылаясь на ст. 63 Конституции лицо, которое было за рулем, не называли. Пояснения по всем возможным процедурным нарушениям (по образцам которые я изложил) были судом заслушаны. То есть, по сути, рассмотрение все-таки состоялось", - добавил он.

"Однако в постановлении, суд учитывая все вышеизложенное (то, что лица не было на месте, показания двух свидетелей; то что было все возможное нарушено), т.е. выписав по сути оправдательный текст, решил: лишить права управлять транспортным средством на 3 месяца (минимальный срок лишения прав за санкцией статьи 122-2 КУоАП). Будем готовить апелляцию", - отметил Гук.

Ранее "Главред" сообщал, что гаишники попытались отобрать машину о соорганизатора Автомайдана Сергея Кобы, мотивируя свои действия якобы неуплатой им штрафа 2-годичной давности.

Также напомним, что 29 декабря колонны Автомайдана пикетировали загородную резиденцию Президента в "Межигорье", а также ездили к спикеру Владимимиру рыбаку и премьеру Николаю Азарову.