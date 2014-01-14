Активист заявил, что ГАИ лишила прав более 100 участников Автомайдана

По словам одного из организаторов Автомайдана Сергея Кобы, ГАИ изъяла водительские удостоверения у более чем сотни участников автопробега к резиденции Президента Виктора Януковича в Межигорье, который состоялся 29 декабря 2013 года.

Об этом активист заявил в комментарии Радио Свобода.

"На сегодня уже более 100 случаев, когда отобрали права. Это преимущественно женщины и пенсионеры. Уже после автопробега через несколько дней их останавливали гаишники под надуманным предлогом, просили документы. Забирали таким образом права и говорили: на вас был составлен рапорт, что вы ранее не остановились, когда на Межигорье ехали. И таким образом просто нагло забирают права", - сказал Коба, слова которого приводит Радио Свобода.

Как ранее писал "Главред", на автомобиль самого Кобы исполнительная служба наложила арест, якобы за не уплаченные вовремя штрафы. Впрочем, он говорит, что давно их оплатил.

Напомним, 12 января несколько сотен автомобилей Автомайдана снова пикетировали резиденцию Януковича. Они собирались вручить "повестку" президенту в "народный суд".

А с сегодняшнего дня актвисты намерены выставить на дороге к Межигорью "народный блок-пост".