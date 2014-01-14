Прокурора "васильковских терористов" повысили в чине

Прокурор Константин Кулаковский, поддерживавший гособвинение в деле "васильковских террористов", получил новый классный чин - юрист 1 класса.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области сообщает "Украинская правда".

Как сообщается, Кулаковскому новый классный чин (спецзвание работников прокуратуры – Ред.) присвоено "в порядке поощрения". с соответствующим поощрением Кулаковского поздравил прокурор Киевской области Михаил Витязь.

Сообщается, что в 2013-м Кулаковский поддержал гособвинение по 10 актуальным уголовным делам, подготовил 45 апелляционных и 10 кассационных жалоб на незаконные судебные решения.

"Среди производств, в которых он поддерживал гособвинение в суде, были убийство с особой жестокостью, взяточничество со стороны должностных лиц правоохранительных органов и налоговых органов. Также дело о подготовке террористического акта", - сказал Витязь.

Ранее "Главред" сообщал, что Киево-Святошинский рай суд Киевской области признал "васильковских террористов" виновными и на 6 лет лишил свободы Игоря Мосийчука, Сергея Бевза Владимира Шпаруна. При этом прокурор требовал более жесткого наказания – для Мосийчука 9,6 лет, Бевза - 9 лет, а Шпаре – на 8,6 лет тюрьмы.

Фото: pravda.com.ua