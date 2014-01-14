Как Евромайдан пикетировал Межигорье, опубликованы новые фото и видео

Во вторник, 14 января, активисты Евромайдана – автомобилисты и пешие участники самообороны Майдана – пикетировали загородную резиденцию президента в Межигорье и устроили в селе Новые Петровцы "народный блок-пост".

Фото пикетирования на своей странице в Facebook опубликовал комендант палаточного городка на Майдане независимости, нардеп от "Батькивщины" Андрей Парубий.

Колонну Автомайдана несколько раз останавливали гаишники, а въезд в Новые Петровцы перекрыли патрульные автомобили, микроавтобус и три КамАЗа.

Судебный исполнитель зачитал постановление суда, согласно которому в Новые Петровцах запрещены любые виды массовых акций

Участники Автомайдана устроили в селе шуточную акцию – они "пультом" открывали кодон милиции, который расступался, чтобы выпустить машины местных жителей

Напомним, в ходе Народного вече 12 января, Руслана сообщила, что активисты Майдана планируют начать всеукраинскую акцию "Украина без кортежей".

Фото: Facebook Андрея Парубия, видео: ЛІГАБізнесІнформ