Как Евромайдан пикетировал Межигорье, опубликованы новые фото и видео

Активистов остановили на въезде в Новые Петровцы.
Фото пикетирования на своей странице в Facebook опубликовал комендант палаточного городка на Майдане независимости, нардеп от "Батькивщины" Андрей Парубий.
Колонну Автомайдана несколько раз останавливали гаишники, а въезд в Новые Петровцы перекрыли патрульные автомобили, микроавтобус и три КамАЗа.
Судебный исполнитель зачитал постановление суда, согласно которому в Новые Петровцах запрещены любые виды массовых акций
Участники Автомайдана устроили в селе шуточную акцию – они "пультом" открывали кодон милиции, который расступался, чтобы выпустить машины местных жителей
Напомним, в ходе Народного вече 12 января, Руслана сообщила, что активисты Майдана планируют начать всеукраинскую акцию "Украина без кортежей".
Фото: Facebook Андрея Парубия, видео: ЛІГАБізнесІнформ