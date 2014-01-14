Как "Беркут" бил Луценко: опубликовано видео

В Сети впервые появились видеокадры момента избиения Юрия Луценко бойцами спецподразделения "Беркут" перед Святошинским РОВС в Киеве.

Эта запись была показана "Громадським ТБ".

На кадрах видно, что Луценко пострадал во время столкновения между бойцами "Беркута" и активистами Автомайдана, также видно, как он получает от спецназовцев удары.

Как известно, в МВД ранее заявляли, что не имеют видео записи, на которой было бы видно, что Луценко пострадал именно от рук "Беркута".

Также напомним, что после инцидента на проспекте Победы в МВД заверили, что сотрудники милиции имели право стрелять в людей, которые пытались отбить осужденных "васильковских террористов".

При этом в пресс-службе отметили, что милиционеры действовали сдержанно, чтобы не допустить кровопролития.

Видео: Громадське ТБ