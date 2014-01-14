Как сторонники ПР митингуют "за порядок" в Киеве: опубликованы фото

В Мариинском парке, у стен Верховной Рады Украины в Киеве третий день продолжается митинг, организованный общественной организацией "За порядок", который проходит под флагами Партии регионов.

Утром 14 января, около 1,5 тысячи пришли на митинг регионалов организованной колонной, причем в Мариинском парке на этот момент уже находились еще около 5-6 тысяч митингующих, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Сегодня участники митинга объявили, что их акция является бессрочной.

Для охраны митингующих обеспечены все меры безопасности. Правительственный квартал перекрыт автобусами с милицией, а к месту акции можно пройти только по специальным пропускам.

Комендант "палаточного городка" Александр Зинченко рассказал агентству Интерфакс-Украина, что митингующие поддерживают "стабильность в стране" и считают непозволительным препятствовать принятию госбюджета, сообщает Украинская правда.

В то же время, по его словам, киевляне, которые участвуют в акции, собирают подписи под обращением в Киевсовет с просьбой освободить проезжую часть центра Киева, в том числе Крещатик и Майдан Независимости, от митингующих.

Кроме того, коменданты составляют еще какие-то списки.

"Это доноры для сдачи крови. Здесь собираются жители Киева - здесь очень удобное место, красивое. Все молодые и здоровые", – прокомментировал один из организаторов, который составлял список.

На территории парка митингующие уже организовали свой пресс-центр и штаб-квартиру. Установлены 10 армейских палаток и полевые кухни. Территория, где собираются сторонники власти, ограждена по периметру металлическими заборами.

Как ранее писал "Главред", 12 января заявил нардеп-регионал Михаил Чечетов заявил, что Партия регионов не имеет отношения к организации акции в Мариинском парке в Киеве, но приветствует наведение порядка в столице.